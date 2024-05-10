Лукашенко уволил главу генштаба Белоруссии Гулевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил начальника генштаба белорусских вооруженных сил - первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны», - цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что соответствующий указ белорусский лидер подписал 10 мая. Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, отметили в пресс-службе президента России.

Ранее Белоруссия начала проверку готовности средств доставки и носителей тактического ядерного оружия. Министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что в ходе учений во время внезапной проверки отработают ядерные удары. Он отметил, что задачи будут выполняться дивизионом оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрильи самолетов Су-25.