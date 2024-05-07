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Хренин заявил, что во время внезапной проверки отработают ядерные удары

При проверке носителей и средств доставки ТЯО задачи будут выполняться дивизионом оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрильи самолетов Су-25.
Игнат Далакян 2024-05-07 16:34:36
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

В Белоруссии проведут отработку ядерных ударов в рамках проверки носителей и средств доставки тактического ядерного оружия. Об этом сообщил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Пресс-служба белорусского Министерства обороны приводит слова главы ведомства о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Белоруссии распорядился провести внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия.

Напомним, в ходе проверки планируется провести комплекс мероприятий по планированию и отработке ударов ядерными боеприпасами, указывается на сайте белорусского военного ведомства.

Отмечается, что в готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25. По словам главы Минобороны Белоруссии, в ходе проверки проверят весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами. Проверка будет проводиться строго в соответствии с установленным главнокомандующим войсками Белоруссии регламентом.

#в стране и мире #белоруссия #Су-25 #ТЯО #Искандеры #ядерные удары
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