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Мишустин: поддержка участников СВО - основная задача правительства

Основной задачей правительства является поддержка участников СВО.
Мария Зайцева 2024-05-10 15:33:08
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Поддержка участников специальной военной операции и их семей — одна из главных задач правительства. Об этом заявил Михаил Мишустин на пленарном заседании перед депутатами Государственной Думы во время рассмотрения его кандидатуры на пост главы правительства.

Мишустин заявил, что правительство продолжит обеспечивать участников СВО всем необходимым, включая технику, вооружение, средства защиты, комплекты медицинского оборудования, военную экипировку. Он добавил также про помощь в решении социальных вопросов бойцам и их семьям.

Кандидат на пост главы правительства добавил про оперативное предоставление военным положенных льгот и мер поддержки.

«Забота о наших ребятах, об их близких находится в центре внимания правительства и будет находиться», — дополнил Мишустин.

Ранее на этом же заседании Мишустин заявил о продлении материнского капитала до 2030 года.

#в стране и мире #михаил мишустин #Государственная дума #поддержка #пленарное заседание #СВО
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