Путин провел встречу с Мишустиным перед его визитом в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности председателя правительства России Михаилом Мишустиным.

В ходе диалога глава государства подчеркнул, что было бы правильно, если бы Мишустин продолжил свою работу на этом посту.

«Очень надеюсь на то, что депутаты Госдумы... оценят их (ваши усилия - прим.ред.) должным образом и поддержат вас в ходе консультаций, предстоящих сегодня на фракциях, затем и на заседании Парламента», - выразил надежду российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин выдвинул кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

Напомним также, что в Госдуме внесен законопроект постановления о его утверждении на должность премьер-министра страны.