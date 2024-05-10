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Путин провел встречу с Мишустиным перед его визитом в Госдуму

Глава государства выразил уверенность, что Госдума одобрит кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства РФ.
Глеб Владовский 2024-05-10 13:03:17
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности председателя правительства России Михаилом Мишустиным.

В ходе диалога глава государства подчеркнул, что было бы правильно, если бы Мишустин продолжил свою работу на этом посту.

«Очень надеюсь на то, что депутаты Госдумы... оценят их (ваши усилия - прим.ред.) должным образом и поддержат вас в ходе консультаций, предстоящих сегодня на фракциях, затем и на заседании Парламента», - выразил надежду российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин выдвинул кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

Напомним также, что в Госдуме внесен законопроект постановления о его утверждении на должность премьер-министра страны.

#Владимир Путин #михаил мишустин #Госдума РФ #премьер-министр РФ #председатель правительства
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