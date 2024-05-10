В Думу внесли проект постановления об утверждении Мишустина премьер-министром

В Государственную Думу внесли законопроект постановления об утверждении на должность премьер-министра Михаила Мишустина. Ранее президент России Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина в на пост председателя правительства.



«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», - сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.



Михаил Мишустин переизбирается на пост премьер-министра, ранее он возглавлял правительство с января 2020 года на протяжении 4 лет. Госдума рассмотрит его кандидатуру 10 мая около 14:00 на пленарном заседании, уточнил Вячеслав Володин.