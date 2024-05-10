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В Думу внесли проект постановления об утверждении Мишустина премьер-министром

Кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра внес Путин.
Услада Дубинина 2024-05-10 10:05:15
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Государственную Думу внесли законопроект постановления об утверждении на должность премьер-министра Михаила Мишустина. Ранее президент России Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина в на пост председателя правительства.


«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», - сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.


Михаил Мишустин переизбирается на пост премьер-министра, ранее он возглавлял правительство с января 2020 года на протяжении 4 лет. Госдума рассмотрит его кандидатуру 10 мая около 14:00 на пленарном заседании, уточнил Вячеслав Володин. 

#в стране и мире #законопроект #Вячеслав Володин #премьер-министр #Госдума РФ
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