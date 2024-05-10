В Госдуме рассмотрят кандидатов на посты министров в воскресенье

Государственная Дума РФ планирует рассмотреть кандидатов на посты министров и вице-премьеров в воскресенье на заседании комитетов, об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Кандидатуры на посты министров и вице-премьеров Госдума рассчитывает получить после утверждения премьер-министра.



«После утверждения Председателя Правительства мы надеемся, что уже в ближайшее время получим предложения по кандидатурам на должности заместителей Председателя Правительства, министров Правительства Российской Федерации», - рассказал Володин.



На пленарном заседании будут заданы вопросы о выполнении задач президента РФ Владимира Путина, в том числе о демографической политике, поддержки семей с детьми, повышении благополучия людей, реализации молодежной политики, развитии экономики и регионов и повышении обороноспособности РФ, а также об укреплении технологического суверенитета.



В Государственную Думу внесли законопроект постановления об утверждении на должность премьер-министра Михаила Мишустина. Кандидатуру Мишустина внес президент РФ Владимир Путин.