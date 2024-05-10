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В Госдуме рассмотрят кандидатов на посты министров в воскресенье

Кандидатуры на посты министров будут получены после утверждения Председателя Правительства.
Услада Дубинина 2024-05-10 11:15:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Государственная Дума РФ планирует рассмотреть кандидатов на посты министров и вице-премьеров в воскресенье на заседании комитетов, об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Кандидатуры на посты министров и вице-премьеров Госдума рассчитывает получить после утверждения премьер-министра.


«После утверждения Председателя Правительства мы надеемся, что уже в ближайшее время получим предложения по кандидатурам на должности заместителей Председателя Правительства, министров Правительства Российской Федерации», - рассказал Володин.


На пленарном заседании будут заданы вопросы о выполнении задач президента РФ Владимира Путина, в том числе о демографической политике, поддержки семей с детьми, повышении благополучия людей, реализации молодежной политики, развитии экономики и регионов и повышении обороноспособности РФ, а также об укреплении технологического суверенитета.


В Государственную Думу внесли законопроект постановления об утверждении на должность премьер-министра Михаила Мишустина. Кандидатуру Мишустина внес президент РФ Владимир Путин.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #Госдума РФ #министры #председатель правительства
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