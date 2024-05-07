ООН заявила о нарушении Израилем всех норм международного права

Израиль нарушил все пять существующих норм международного права, относящихся к приказам об эвакуации мирного населения во время конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенса Лаерке.

На брифинге в Женеве пресс-секретарь Организации Объединенных Наций Йенс Лаерке обвинил Израиль в нарушении всех норм международного права. Он напомнил о правилах, по которым население должно быть заранее предупреждено, эвакуации и районы назначения должны быть безопасны, эти районы должны иметь инфраструктуру и население должно иметь возможность вернуться.

Йенс Лаерке отметил, что ни предупреждений, ни безопасности, ни инфраструктуры, ни возможности возвращения в этой эвакуации не было.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о сбросе листовок с призывом к гражданам восточной части города об эвакуации перед наземной операцией в Рафахе.

Седьмого мая Армия обороны Израиля начала проведение контртеррористической операции в восточной части города Рафах.