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ДНР за сутки 25 раз подвергалась атакам ВСУ, погиб мирный житель

Один человек погиб  двое ранены из-за 25 обстрелов украинских националистов территории ДНР.
Дарина Криц 2024-05-10 00:39:51
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Украинские боевики 25 раз нанесли удары по территории ДНР за прошедшие сутки (с 00:00 9 мая по 00:00 10 мая). В результате атак погиб один мирный житель.

Также два человека получили ранения. Информацию сообщило представительство Донецкой республики в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

При ударах противника по территории республики повреждения получили 24 жилых дома, вместе с этим 10 автомобилей.

Обстреливая ДНР, вооруженные силы Украины применили 64 различных боеприпасов. Сутками ранее они задействовали 88 боеприпасов, при этом пострадали четверо и погиб один мирный житель.

В праздничный День Победы украинские боевики обстреливали не только населенные пункты Донецкой республики, но и Белгородскую и Курскую области, что привело к гибели женщин в каждой из областей.

 

 

#в стране и мире #ДНР #Гибель людей #сцкк #обстрелы всу
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