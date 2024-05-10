ДНР за сутки 25 раз подвергалась атакам ВСУ, погиб мирный житель

Украинские боевики 25 раз нанесли удары по территории ДНР за прошедшие сутки (с 00:00 9 мая по 00:00 10 мая). В результате атак погиб один мирный житель.

Также два человека получили ранения. Информацию сообщило представительство Донецкой республики в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

При ударах противника по территории республики повреждения получили 24 жилых дома, вместе с этим 10 автомобилей.

Обстреливая ДНР, вооруженные силы Украины применили 64 различных боеприпасов. Сутками ранее они задействовали 88 боеприпасов, при этом пострадали четверо и погиб один мирный житель.

В праздничный День Победы украинские боевики обстреливали не только населенные пункты Донецкой республики, но и Белгородскую и Курскую области, что привело к гибели женщин в каждой из областей.