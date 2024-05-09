Под Белгородом от обстрела ВСУ погибла мирная жительница

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. В результате украинской атаки погибла мирная жительница. Об этом сообщает Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

Женщина находилась на улице во время обстрела и от полученных ранений скончалась на месте. Губернатор области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.

В четырех частных домовладениях в результате атаки были зафиксированы различные повреждения: выбитые окна, посеченные кровли, фасады и заборы. От обстрела загорелась хозяйственная постройка, очаг был оперативно ликвидирован.

Ранее жительница Белгорода рассказала, как она чудом спаслась от обстрела украинских боевиков.