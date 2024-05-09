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Под Белгородом от обстрела ВСУ погибла мирная жительница

Во время атаки женщина находилась на улице.
Мария Зайцева 2024-05-09 19:08:09
© Фото: РИА Новости

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. В результате украинской атаки погибла мирная жительница. Об этом сообщает Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

Женщина находилась на улице во время обстрела и от полученных ранений скончалась на месте. Губернатор области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.

В четырех частных домовладениях в результате атаки были зафиксированы различные повреждения: выбитые окна, посеченные кровли, фасады и заборы. От обстрела загорелась хозяйственная постройка, очаг был оперативно ликвидирован.

Ранее жительница Белгорода рассказала, как она чудом спаслась от обстрела украинских боевиков.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #Обстрел #Вячеслав Гладков #мирная жительница
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