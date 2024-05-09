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За сутки ВСУ 26 раз обстреляли Донецкую республику, один человек погиб

При обстрелах ВСУ погиб один житель ДНР и еще четыре получили ранения, больше всего обстрелов произошло на Горловском направлении.
Дарина Криц 2024-05-09 00:47:51
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

За минувшие сутки 8 мая украинские боевики 26 раз обстреляли территорию Донецкой республики. При обстрелах погиб один человек. Также четыре человека ранены, среди них девочка 2007 года рождения.

По информации представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), из 26 обстрелов за сутки больше всего - 22 - произошли на Горловском направлении.

«Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Три обстрела - на Донецком направлении, двадцать два обстрела - на Горловском направлении, один обстрел - на Волновахском направлении», - сообщили в ведомстве.

При атаках противник применил 88 различных боеприпасов. выстрелами повреждены 12 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

Поздним вечером 8 мая ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами калибра 155 миллиметров. Представительство ДНР в СЦКК отметило, что по Петровскому району столицы Донецкой республики украинские националисты выпустили три. По Горловке - три снаряда по Никитовскому району города.

#в стране и мире #ДНР #Горловка #сцкк #обстрелы всу
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