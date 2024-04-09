Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений России и КНР

Благодаря усилиям лидеров России Владимира Путина и Китая Си Цзиньпина отношения обеих стран вышли на беспрецедентный уровень. Об этом во время встречи с главой МИД КНР Ван И заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. После переизбрания президента Путина на новый срок, добавил Лавров, укрепление российско-китайских отношений получило дополнительные гарантии.

«Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения. И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии», - отметил Лавров.

Продолжая, он перечислил основные составляющие стратегического партнерства России и Китая. Это принципы уважительного, равноправного и доверительного диалога и взаимная поддержка по вопросам, касающимся коренных интересов обоих государств.

«И сотрудничество превосходит, как уже не раз наши лидеры констатировали, военно-политические союзы времен холодной войны, не направлено против какой-либо третьей стороны», - подчеркнул глава российского МИД.

Вместе с этим, добавил Лавров, России и Китаю удается эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем в международной проблематике.

Во время переговоров глава китайского МИД Ван И подчеркнул, что его страна поддержит стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина.

Ранее схожее мнение об эффективности российско-китайского взаимодействия высказал посол Китая в России. В конце марта Чжан Ханьхуэй заявил, что отношения Москвы и Пекина переживают наилучший период.