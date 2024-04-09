Китай поддержит стабильное развитие РФ, заявил глава МИД КНР Ван И

Китайская Народная Республика намерена поддерживать развитие современной Российской Федерации под руководством ее президента Владимира Путина. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И. Сегодня в Пекине проходит второй день его переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнером, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина», - заявил Ван И.
Вместе с этим он выразил уверенность, что залогом успеха развития государства является поддержка народа, и что под «твердым руководством» президента Путина народ России ждет светлое будущее.
Пользуясь случаем, китайский министр вновь передал от имени всей республики поздравление россиянам в связи с переизбранием Владимира Путина с рекордным уровнем голосов избирателей.
Днем ранее в китайской столице началась рабочая встреча Сергея Лаврова с Ван И. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала фотографию двух министров во время переговоров. Официальный визит Лаврова в Пекин проходит с 8 по 9 апреля.
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