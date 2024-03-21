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Посол КНР заявил, что отношения Москвы и Пекина переживают наилучший период

Дипломат отдельно отметил улучшающиеся торгово-экономические отношения между Москвой и Пекином и развитие взаимодействий в сфере культуры.
Елизавета Кондрикова 2024-03-21 04:03:01
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Отношения между Россией и Китая переживают «наилучший период за всю историю», страны будут продолжать поддерживать друг друга, стоя «спиной к спине», заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы каждой из сторон, а стратегическое взаимодействие "спиной к спине" становится все более тесным», - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он также сообщил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник 18 марта выразил поздравительные слова президенту России Владимир Путину в связи с его переизбранием на пост российского главы. Этот жест подчеркнул дружбу и взаимодоверие между политиками.

Дипломат отдельно отметил улучшающиеся торгово-экономические отношения между Москвой и Пекином, сделав акцент на возрастающей популярности китайских товаров среди российских покупателей. Точно также большим спросом пользуются российские морепродукты и сельхозтовары.

По словам посла, параллельно с этим дополнительное развитие получает взаимодействие в области культуры и образования.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что объем товарооборота России и Китая за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, тем самым достигнув отметки в $218,17 млрд и поставив исторический рекорд.

#Китай #Россия #Владимир Путин #Си Цзиньпин #двусторонние отношения #посол КНР
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