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Опубликована ориентировка на напавшего на полицейских в Подмосковье

Силовики разыскивают жителя Москвы Василия Бурякова 1990 года рождения.
Алексей Курильченко 2024-04-09 15:44:28
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Сотрудники МВД установили личность подозреваемого в нападении на полицейских из отдела по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское» в Подмосковье. Ориентировка опубликована в Telegram-канале ведомства.

Согласно ориентировке, полиция разыскивает жителя Москвы Бурякова Василия 1990 года рождения, он подозревается в совершении особо тяжкого преступления. По факту произошедшего нападения возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Нападение на сотрудников МВД произошло 7 апреля в поселке Фряново. Полицейские проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. Отмечалось, что неизвестный выстрелил не менее пяти раз в правоохранителей.

#МВД РФ #полиция #нападение #Подмоковье #ориентировка
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