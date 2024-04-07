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На полицейских в Подмосковье напали во время задержания наркосбытчика

Сотрудники МВД находились при исполнении служебных обязанностей.
Сергей Лебедев 2024-04-07 19:57:09
© Фото: Прокуратура Московской области

Полицейские, на которых было совершено нападение в Подмосковье, проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей», - отметила она в своем Telegram-канале.

По словам Ирины Волк, один из правоохранителей скончался до прибытия скорой помощи. Второго сотрудника МВД госпитализировали.

Напомним, следователи завели уголовное дело по факту нападения. Сейчас ведется розыск злоумышленника.

#Подмосковье #Московская область #МВД #полиция #СК РФ #нападение #наркосбытчик
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