На полицейских в Подмосковье напали во время задержания наркосбытчика

Полицейские, на которых было совершено нападение в Подмосковье, проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей», - отметила она в своем Telegram-канале.

По словам Ирины Волк, один из правоохранителей скончался до прибытия скорой помощи. Второго сотрудника МВД госпитализировали.

Напомним, следователи завели уголовное дело по факту нападения. Сейчас ведется розыск злоумышленника.