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Заведено уголовное из-за нападения на полицейских в Подмосковье

Один из сотрудников МВД скончался от огнестрельных ранений.
Сергей Лебедев 2024-04-07 19:20:30
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов в Подмосковье. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. В ведомстве отметили, что покушение произошло на проселочной дороге в поселке Фряново городского округа Щелково, а не в Ногинском районе, как сообщалось ранее.

Двух сотрудников МВД в бессознательном состоянии обнаружил прохожий. Один из полицейских скончался от огнестрельных ранений.

Сейчас на месте нападения работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Они проводят осмотр.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск преступников.

#Подмосковье #Московская область #МВД #полиция #СК РФ #нападение #Щелково #Фряново
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