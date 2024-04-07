Заведено уголовное из-за нападения на полицейских в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов в Подмосковье. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. В ведомстве отметили, что покушение произошло на проселочной дороге в поселке Фряново городского округа Щелково, а не в Ногинском районе, как сообщалось ранее.

Двух сотрудников МВД в бессознательном состоянии обнаружил прохожий. Один из полицейских скончался от огнестрельных ранений.

Сейчас на месте нападения работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Они проводят осмотр.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск преступников.