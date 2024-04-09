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Появились фото последствий атаки на уникальный симулятор реактора ЗАЭС

Украинский снаряд пробил дыру в крыше бетонного корпуса уникального полномасштабного симулятора Запорожской АЭС.
Игнат Далакян 2024-04-09 15:35:22
© Фото: Пресс-служба ЗАЭС

Опубликованы фотографии последствия атаки ВСУ на единственный в мире полномасштабный симулятор реакторного зала Запорожской атомной электростанции.

На кадрах можно заметить, как украинский беспилотный летательный аппарат пробил дыру в крыше бетонного корпуса Запорожской АЭС.

Напомним, что сегодня украинский беспилотный аппарат нанес удар по крыше корпуса ЗАЭС. Внутри находился уникальный полномасштабный симулятор реакторного зала, который является единственным в мире. В Telegram-канале станции сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Украинские войска неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. Так, 6 апреля беспилотник ВСУ атаковал крышу 6-го энергоблока станции, но серьезных повреждений не было выявлено. Позднее ЗАЭС также подвергалась атакам украинских дронов. В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал явным нарушением атаку ВСУ по Запорожской АЭС.

#в стране и мире #дрон #ВСУ #атака #заэс
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