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Дрон ВСУ атаковал тренажер реакторного зала Запорожской АЭС

В ходе атаки на единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала никто не пострадал.
Глеб Владовский 2024-04-09 14:11:28
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Беспилотник ВСУ нанес удар по крыше корпуса Запорожской АЭС, внутри которого находится единственный в мире полномасштабный симулятор реакторного зала. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», - говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавших в результате атаки нет.

ЗАЭС уже неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. Так, 6 апреля БПЛА ВСУ атаковал крышу шестого энергоблока, но в результате удара серьезных повреждений не выявили. В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал эту атаку явным нарушением основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС.

#в стране и мире #Запорожская АЭС #обстрелы заэс #атаки всу #дроны всу
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