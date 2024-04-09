Дрон ВСУ атаковал тренажер реакторного зала Запорожской АЭС

Беспилотник ВСУ нанес удар по крыше корпуса Запорожской АЭС, внутри которого находится единственный в мире полномасштабный симулятор реакторного зала. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», - говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавших в результате атаки нет.

ЗАЭС уже неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. Так, 6 апреля БПЛА ВСУ атаковал крышу шестого энергоблока, но в результате удара серьезных повреждений не выявили. В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал эту атаку явным нарушением основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС.