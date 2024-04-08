Bloomberg: Гросси признал, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что Запорожская АЭС была «довольно близка» к ядерной аварии после атаки. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Bloomberg.

«Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней (ядерной аварии. - Прим. ред.), поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», - сказал глава МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси отметил, что обсудит данный инцидент в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Гендиректор МАГАТЭ отметил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным «среднесрочный план и будущее и то, что может произойти» на Запорожской атомной электростанции.

Ранее в пресс-службе Запорожской АЭС сообщили об атаке украинского дрона-камикадзе. Отмечалось, что беспилотник упал на крышу 6-го энергоблока. При этом отмечалось, что угроз безопасности ЗАЭС не зафиксировано.