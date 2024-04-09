Еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в список экстремистов

Росфинмониторинг внес семерых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в список экстремистов и террористов. Имена опубликованы на сайте службы.

В список экстремистов и террористов были включены шестеро граждан Таджикистана: Юсуфзода Якубджони*, Лутфуллои Назримад*, Шарипзода Мухаммад*, Исломов Исроил*, Исломов Диловар* и Исломов Аминчон*. Также в перечне значится гражданин Кыргызской Республики Алишер Касимов*.

Напомним, что Мухаммад Шарипзода* обвиняется по статье о теракте, он подозревается в подготовке нападения. Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы* обвиняются в пособничестве. Известно, что Диловар Исломов* владел автомобилем Renault, на котором террористы уехали с места преступления, он продал его в феврале, однако на него осталось оформлено ОСАГО.

* Внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.