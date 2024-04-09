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Еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в список экстремистов

В список попали шестеро граждан Таджикистана и один гражданин Кыргызской Республики.
Алексей Курильченко 2024-04-09 15:18:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Росфинмониторинг внес семерых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в список экстремистов и террористов. Имена опубликованы на сайте службы.

В список экстремистов и террористов были включены шестеро граждан Таджикистана: Юсуфзода Якубджони*, Лутфуллои Назримад*, Шарипзода Мухаммад*, Исломов Исроил*, Исломов Диловар* и Исломов Аминчон*. Также в перечне значится гражданин Кыргызской Республики Алишер Касимов*.

Напомним, что Мухаммад Шарипзода* обвиняется по статье о теракте, он подозревается в подготовке нападения. Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы* обвиняются в пособничестве. Известно, что Диловар Исломов* владел автомобилем Renault, на котором террористы уехали с места преступления, он продал его в феврале, однако на него осталось оформлено ОСАГО.

* Внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

 

#в стране и мире #Теракт #росфинмониторинг #Крокус сити холл
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