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Удостоверение ветерана «СВОи»: что известно об уникальной карте

Карта объединяет в себе удостоверение ветерана боевых действий, социальную и банковские карты.
2024-04-09 14:40:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министерство обороны России выпустило для ветеранов боевых действий уникальную карту «СВОи». Она объединяет в себе удостоверение личности, социальную и банковскую карты и аккумулирует в себе комплекс мер социальной поддержки. Карта предназначена как для ветеранов специальной военной операции, так и других боевых действий.

Карта может использоваться как удостоверение ветерана боевых действий, так и в качестве платежного средства. Она также позволяет ветерану участвовать в ряде бонусных программ.

Для оформления и выдачи карты по всей стране действуют мобильные офисы. С их помощью карты могут получить военнослужащие, находящиеся удаленных и труднодоступных локациях, в том числе на передовой и в тылу спецоперации. Сотрудники офисов также выдают удостоверения бойцам, которые проходят лечение и реабилитацию в военных госпиталях.

Оформить карту «СВОи» можно, предоставив в банк паспорт гражданина РФ и бумажное удостоверение либо справку об участии в боевых действиях. Подробная информация о карте «СВОи» - на сайте svoi.mil.ru и по телефону 117.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#ветераны #банковская карта #карта "СВОи" #удостоверение ветерана боевых действий
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