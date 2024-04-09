Удостоверение ветерана «СВОи»: что известно об уникальной карте

Министерство обороны России выпустило для ветеранов боевых действий уникальную карту «СВОи». Она объединяет в себе удостоверение личности, социальную и банковскую карты и аккумулирует в себе комплекс мер социальной поддержки. Карта предназначена как для ветеранов специальной военной операции, так и других боевых действий.

Карта может использоваться как удостоверение ветерана боевых действий, так и в качестве платежного средства. Она также позволяет ветерану участвовать в ряде бонусных программ.

Для оформления и выдачи карты по всей стране действуют мобильные офисы. С их помощью карты могут получить военнослужащие, находящиеся удаленных и труднодоступных локациях, в том числе на передовой и в тылу спецоперации. Сотрудники офисов также выдают удостоверения бойцам, которые проходят лечение и реабилитацию в военных госпиталях.

Оформить карту «СВОи» можно, предоставив в банк паспорт гражданина РФ и бумажное удостоверение либо справку об участии в боевых действиях. Подробная информация о карте «СВОи» - на сайте svoi.mil.ru и по телефону 117.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов