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Названы преимущества универсальной карты ветерана «СВОи»

Карта объединяет в себе три документа - удостоверение ветерана боевых действий, социальную и банковскую карты.
2024-03-28 14:08:12
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Электронное удостоверение ветерана «СВОи» призвано объединить меры социальной поддержки и собрать в одну карту три документа - удостоверение ветерана боевых действий, социальную и банковскую карты.

На карту проводится зачисление денежного довольствия и дополнительных выплат - например, за уничтожение техники противника или за нахождение в зоне боевых действий. Ее можно использовать в качестве удостоверения ветерана - на оборотной стороне указаны все необходимые данные, в частности, для получения федеральных и региональных льгот. Также «СВОи» - это карта привилегий банка, она позволяет получить повышенный процент на остаток по счету, повысить процент по вкладам и снизить процент по кредитам. Владельцам карты также доступна бонусная программа.

Электронное удостоверение «СВОи» создано по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. По словам руководителя Департамента информационных систем МО РФ Олега Масленникова, карта имеет специальные средства защиты информации и в ней реализованы несколько механизмов использования. Оформить ее можно, предоставив в банк паспорт гражданина РФ и бумажное удостоверение либо справку об участии в боевых действиях. Подробная информация о карте «СВОи» - на сайте svoi.mil.ru и по телефону 117.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #карта "СВОи" #удостоверение ветерана боевых действий
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