МО РФ запустило работу мобильных офисов для оформления карт «СВОи»

Минобороны России совместно с банком-партнером запустило работу мобильных офисов для оформления и выдачи электронных удостоверений ветерана боевых действий в военных госпиталях. На видео - кадры работы офиса.

Мобильный офис создан на базе автомобилей, чтобы выдавать карты «СВОи» военнослужащим, находящимся в удаленных и труднодоступных локациях, в том числе на передовой и в тылу спецоперации. Сотрудники выдают удостоверения бойцам, которые проходят лечение и реабилитацию в военных госпиталях, причем желающих они могут как принимать в салоне специально оборудованного автомобиля, так и посещать в больничных палатах.

Правом на получение электронного удостоверения обладают ветераны боевых действий, принимавшие участие не только в СВО, но и других вооруженных конфликтах и операциях. Главное управление кадров МО РФ занимается информационным взаимодействием между оборонным ведомством и банковской системой. Как сообщил начальник ГУК Минобороны Александр Власенко, в первую очередь мобильные офисы принимают заявления от бойцов, находящихся на лечении в госпиталях.

Сами военнослужащие уже оценили простоту и надежность карты «СВОи». Как рассказал получивший удостоверение ветеран боевых действий Юрий, это облегчает служебную деятельность и экономит время.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.