МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином в КНР

Глава МИД РФ указал, что сотрудничество с Китаем является главным приоритетом внешней политики России.
Алексей Курильченко 2024-04-09 12:11:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках своей рабочей поездки в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер в ходе переговоров попросил передать слова приветствия президенту РФ Владимиру Путину и отметил, что Москва и Пекин плотно взаимодействуют по вопросам как двусторонней повестки, так и глобальным проблемам. Лавров также отметил, что Владимир Путин оценил поздравления китайского лидера с победой на президентских выборах, и указал, что эта победа показывает поддержку гражданами курса, намеченного российским лидером.

«Эти итоги подтвердили широкую поддержку гражданами результатов, которые были достигнуты под руководством президента Путина за предыдущие годы как с точки зрения комплексного развития России, укрепления ее суверенитета, обеспечения безопасности, территориальной целостности, так и с точки зрения внешнеполитического курса, одним из главных приоритетов которого является укрепление многопланового сотрудничества с Китайской Народной Республикой», - заявил Лавров.

Дипломат отметил, что уже провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И, и назвал их полезными. Лавров также указал на устойчивость развития российско-китайских связей, в основе которых взаимная поддержка в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран.

Напомним, что Лавров прибыл в Китай с рабочим визитом 8 апреля. Глава российской дипломатии уже провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Российский дипломат указал на беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР.

#Китай #Сергей Лавров #МИД РФ #Си Цзиньпин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322