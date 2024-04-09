Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином в КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках своей рабочей поездки в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер в ходе переговоров попросил передать слова приветствия президенту РФ Владимиру Путину и отметил, что Москва и Пекин плотно взаимодействуют по вопросам как двусторонней повестки, так и глобальным проблемам. Лавров также отметил, что Владимир Путин оценил поздравления китайского лидера с победой на президентских выборах, и указал, что эта победа показывает поддержку гражданами курса, намеченного российским лидером.

«Эти итоги подтвердили широкую поддержку гражданами результатов, которые были достигнуты под руководством президента Путина за предыдущие годы как с точки зрения комплексного развития России, укрепления ее суверенитета, обеспечения безопасности, территориальной целостности, так и с точки зрения внешнеполитического курса, одним из главных приоритетов которого является укрепление многопланового сотрудничества с Китайской Народной Республикой», - заявил Лавров.

Дипломат отметил, что уже провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И, и назвал их полезными. Лавров также указал на устойчивость развития российско-китайских связей, в основе которых взаимная поддержка в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран.

Напомним, что Лавров прибыл в Китай с рабочим визитом 8 апреля. Глава российской дипломатии уже провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Российский дипломат указал на беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР.