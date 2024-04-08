В Пекине началась рабочая встреча Лаврова с китайским коллегой Ван И

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с китайским коллегой Ван И. Фотографией с делового мероприятия в Telegram-канале поделилась официальный представитель ведомства Мария Захарова. На опубликованном снимке российский и китайский министры находятся за столом, их окружают переводчики.

«Рабочая встреча глав МИД России и КНР в Пекине», - подписала она фото.

В настоящее время глава российского МИД с официальным визитом находится в Китайской Народной Республике. Он продлится до 9 апреля.

Ранее, 3 апреля, в китайской столице состоялась встреча помощника главы МИД КНР Мяо Дэю с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. Они провели межгосударственные консультации по делам ООН и Совета Безопасности.

Российские и китайские дипломаты обменялись мнениями о текущей международной ситуации и соответствующих вопросах ООН и Совета Безопасности всемирной организации, а также о международных и региональных проблемах горячих точек планеты.

В конце февраля сообщалось, что замглавы МИД КНР Вэйдун призвал Россию вместе защищать региональную безопасность. Вместе с этим, считает он, Москве и Пекину следует укреплять политическое взаимодоверие, помимо совместной защиты региональной безопасности.