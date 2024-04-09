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Путин внес в СФ кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Президент РФ Путин представил на должность председателя Верховного суда России Ирину Подносову - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.
Марина Крижановская 2024-04-09 11:25:24
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина на должность председателя Верховного суда РФ. На этот вакантный пост он предложил рассмотреть Ирину Подносову - действующего председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Об этом сообщил сенатор, глава Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступило представление президента России В.В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», - написал он в Telegram-канале.

Клишас уточнил, что рассмотрение представленной президентом кандидатуры на должность судьи на заседании комитета СФ и ее обсуждение должно произойти в двухнедельный срок после получения представления, согласно российскому законодательству. Решение по датам предварительного рассмотрения еще не принято, но ближайшее заседание Совфеда запланировано на 17 апреля.

Прежним председателем Верховного суда России был Вячеслав Лебедев. Он скончался 23 февраля 2024 года на 81-м году жизни. Этот пост он занимал свыше 30 лет, был отмечен правительственными и государственными наградами за свою законотворческую деятельность. Вячеслав Лебедев написал нескольких десятков работ, посвященных развитию судебной власти и повышению эффективности работы российских судов.

После этого Петра Серкова назначили временным исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ.

#Владимир Путин #Верховный суд РФ #кандидатура #Андрей Клишас #председатель верховного суда #Ирина Подносова
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