Петр Серков будет временно руководить Верховным судом России

Временным исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ назначили Петра Серкова, первого заместителя председателя. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на суд.

Уточняется, что также в ближайшее время будет назначен конкурс на вакансию главы Верховного суда, подать документы на эту должность смогут все желающие в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Напомним, сегодня стало известно о смерти председателя Вячеслава Лебедева, ему было 80 лет. По данным СМИ, в последние дни Лебедев находился в больнице. В Верховном суде выразили свои соболезнования родным и близким умершего, назвав его уникальной личностью и выдающимся государственным деятелем.