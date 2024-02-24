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Петр Серков будет временно руководить Верховным судом России

В ближайшее время будет объявлен конкурс на вакансию председателя, претендовать на этот пост смогут все желающие, подходящие под условия.
Елизавета Кондрикова 2024-02-24 13:05:01
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Временным исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ назначили Петра Серкова, первого заместителя председателя. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на суд.

Уточняется, что также в ближайшее время будет назначен конкурс на вакансию главы Верховного суда, подать документы на эту должность смогут все желающие в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Напомним, сегодня стало известно о смерти председателя Вячеслава Лебедева, ему было 80 лет. По данным СМИ, в последние дни Лебедев находился в больнице. В Верховном суде выразили свои соболезнования родным и близким умершего, назвав его уникальной личностью и выдающимся государственным деятелем.

 

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