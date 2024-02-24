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Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

Государственному деятелю было 80 лет, в последние дни он находился в больнице.
Елизавета Кондрикова 2024-02-24 12:17:01
© Фото: Совет Федерации РФ, РИА Новости

Сегодня днем стало известно о смерти председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, он скончался накануне 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-центре Суда. 

«Вячеслав Михайлович Лебедев навсегда останется в памяти его друзей и коллег как выдающийся государственный деятель», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Ему было 80 лет. Уточняется, что последние дни Лебедев провел в больнице.  

Лебедев занимал этот пост с 1989 года, с 1991 - председателя Верховного суда РФ. Он неоднократно был отмечен правительственными и государственными наградами за свою законотворческую деятельность. Лебедев также является автором нескольких десятков работ, посвященных развитию судебной власти, повышению эффективности работы российских судов.

В Верховном суде его назвали уникальной личностью, которая совмещала в себе твердость и чуткость, внимательность и справедливость. 

 

#Трагедия #Верховный суд РФ #Вячеслав Лебедев #председатель верховного суда
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