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Уровень воды в реке Урал в районе Орска упал на 9 см за два часа

Около двух с половиной тысяч человек эвакуированы из опасной зоны паводков.
Мария Зайцева 2024-04-09 00:48:30
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Уровень воды в реке Урал недалеко от Орска в Оренбургской области понизился на 9 сантиметров за два часа. Об этом сообщает RT с ссылкой на МЧС России.

Сотрудники МЧС круглосуточно дежурят на опасных участках, на гидрологических постах ведется постоянное наблюдение.

Психологи МЧС работают в пунктах временного размещения эвакуируемого населения.

5 апреля в Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал, в Орске был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В связи с произошедшими паводками Владимир Путин поручил создать специальную комиссию по ситуации с паводками, ее возглавит глава МЧС Александр Куренков.

Ранее стало известно об уходе под воду поселка Лесоторговый в Орске. Жители пытались укрепить дамбу подручными средствами, но 8 апреля она прорвалась.

#в стране и мире #Оренбургская область #МЧС России #Паводки #уровень воды #орск #река урал
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