Путин поручил создать комиссию по ситуации с паводками в регионах РФ

Президент России Владимир Путин в связи с паводками в нескольких регионах страны поручил создать специальную комиссию. Ее возглавит министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию. Также Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств, которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению», - сообщил Песков.

Путин заслушал доклады о ситуации с паводками главы МЧС РФ Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.

В последние недели уровень воды в реках значительно поднялся, из-за чего дамбы в некоторых регионах не выдержали. Так, в Оренбургской области вода прорвала дамбу и начала затапливать город Орск. Затоплены более 10,1 тысячи жилых домов и свыше 18,4 тысячи приусадебных участков.

Корреспондент «Звезды» Наталья Сергеева рассказала, что уровень Урала местами приближается к рекордной 10-метровой отметке, но разливается не только он, но и его притоки - ночью из берегов вышла речка Елшанка. Талые воды затопили Рабочий поселок и заливают соседние микрорайоны. Подобная ситуация с Уралом и в соседнем Казахстане, где также наблюдаются массовые затопления.