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Поселок Лесоторговый в Орске ушел под воду после прорыва дамбы

По словам местных жителей, размоины в теле дамбы и обвалы появились еще несколько дней назад.
Наталья Сергеева Игнат Далакян 2024-04-08 16:22:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры с места прорыва дамбы в районе поселка Лесоторговый.

Жители населенного пункта всю ночь пытались укрепить дамбу мешками, поскольку уже было ясно, что она будет обваливаться. Корреспондент «Звезды» на месте инцидента сообщила, что почва под ногами очень мягкая, ее сильно размыло, в некоторых местах уже обваливается.

Местные жители рассказывают, что размоины в теле дамбы и обвалы появились еще несколько дней назад.

Прорыв дамбы у поселка Лесоторговый произошел днем 8 апреля. Местных жителей стали эвакуировать.

Ранее жители Орска рассказали, как пережили первые минуты наводнения. В Оренбургской области продолжается эвакуация мирных жителей, на месте происшествия работают спасатели и волонтеры.

#Оренбургская область #наш эксклюзив #потом #прорыв дамбы #орск
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