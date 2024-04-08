Этажи домов и авто затопило после выхода из берегов Елшанки в Орске

В затопленный после прорыва дамбы Орск прибыл второй эшелон отряда «Центроспас», на помощь пострадавшему городу приехали и курсанты. Более 700 спасателей круглосуточно помогают жителям.

Уровень Урала местами приближается к рекордной 10-метровой отметке, но все более разливается не только он, но и его притоки. Согласно данным мэра Орска, этой ночью из берегов вышла речка Елшанка. Талые воды затопили Рабочий поселок и заливают соседние микрорайоны.

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера. Корреспондент «Звезды» Наталья Сергеева побывала в затопленном городе.

«Складывается очень гнетущее впечатление. Первые этажи домов затоплены, затоплены гаражи. Местами скрываются под водой машины и детские площадки», - рассказала корреспондент.

Она добавила, что в настоящее время уже эвакуируют жителей многоквартирных домов. Вывозить людей приходится через окна. В такой ситуации особенно тяжело пожилым и людям с инвалидностью.

Аварийно-спасательная машина выезжает по заявкам, проверяют каждый дом и подъезд. Накануне в Орск прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он объехал пострадавшие районы, посетил пункты временного размещения. Прогнозируется, что своего пика наводнение достигнет к среде. Региональные власти просят срочно эвакуироваться всех находящихся в потенциально опасных районах.