Пожар вспыхнул на бывшем спиртзаводе под Курском из-за атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода в районе села Гуево Суджанского района, в результате вспыхнул пожар, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал», - цитирует заявление главы региона Life.ru.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по шестому энергоблоку Запорожской АЭС, в результате которого серьезных повреждений не зафиксировали и никто не пострадал. В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал эту атаку «явным нарушением основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС».