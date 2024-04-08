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Пожар вспыхнул на бывшем спиртзаводе под Курском из-за атаки дрона ВСУ

По данным губернатора региона, никто не пострадал в результате происшествия.
Глеб Владовский 2024-04-08 08:05:37
© Фото: gubernator_46, telegram

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода в районе села Гуево Суджанского района, в результате вспыхнул пожар, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал», - цитирует заявление главы региона Life.ru.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по шестому энергоблоку Запорожской АЭС, в результате которого серьезных повреждений не зафиксировали и никто не пострадал. В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал эту атаку «явным нарушением основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС».

#в стране и мире #пожар #Курская область #роман старовойт #дроны всу
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