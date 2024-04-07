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Раскрыты пункты, по которым не удается договориться Еревану и Баку

На данный момент, Баку противодействует внесению этих пунктов в договор, хотя Ереван настроен конструктивно. 
Ирина Егорова 2024-04-07 04:10:13
© Фото: Ashley ChanKeystone Press Agency, Global Look Press

По двум вопросам мирного договора- взаимное признание территориальной целостности и открытие коммуникаций - Армении и Азербайджану не удается договориться. Об этом сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«Первый пункт  - это взаимное признание территориальной целостности. Второй - открытие коммуникаций», - озвучил Мирзоян Общественному телевидению Армении.

На данный момент, Баку противодействует внесению этих пунктов в договор, хотя Ереван настроен конструктивно.

Однако по некоторым другим положениям страны нашли консенсус. По словам министра, Армения и Азербайджан имеют историческую возможность добиться долговременного мира на Южном Кавказе. 

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, но для доведения процесса до логического конца нужно подписать мирный договор. Также он подчеркнул, что на границе в течение нескольких месяцев воцарилась мирная обстановка. 

#Армения #нагорный карабах #Азербайджан #пункты #арарат мирзоян #мирный договор
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