Раскрыты пункты, по которым не удается договориться Еревану и Баку

По двум вопросам мирного договора- взаимное признание территориальной целостности и открытие коммуникаций - Армении и Азербайджану не удается договориться. Об этом сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«Первый пункт - это взаимное признание территориальной целостности. Второй - открытие коммуникаций», - озвучил Мирзоян Общественному телевидению Армении.

На данный момент, Баку противодействует внесению этих пунктов в договор, хотя Ереван настроен конструктивно.

Однако по некоторым другим положениям страны нашли консенсус. По словам министра, Армения и Азербайджан имеют историческую возможность добиться долговременного мира на Южном Кавказе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, но для доведения процесса до логического конца нужно подписать мирный договор. Также он подчеркнул, что на границе в течение нескольких месяцев воцарилась мирная обстановка.