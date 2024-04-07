МИД Армении: подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось

Подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Сторонам не удается достичь согласия по двум важным пунктам.

Позиции Еревана и Баку по этим положениям проекта пока далеки друг от друга, сказал Мирзоян в интервью Общественному телевидению Армении. Эти вопросы - взаимное признание территориальной целостности и открытие коммуникаций, заявил глава МИД.

Мирзоян заверил, что Ереван привержен мирной повестке и настроен конструктивно. В ходе переговоров стороны достигли некоторых договоренностей.

«У нас есть исторический шанс по установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе», - сказал армянский министр.

В феврале в ходе своего визита во Францию Никол Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном сейчас «немыслим». По словам премьер-министра Армении, Баку «считает Армению западным Азербайджаном» и готовит новую атаку.