МИД Армении: подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось

Подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Сторонам не удается достичь согласия по двум важным пунктам.
Позиции Еревана и Баку по этим положениям проекта пока далеки друг от друга, сказал Мирзоян в интервью Общественному телевидению Армении. Эти вопросы - взаимное признание территориальной целостности и открытие коммуникаций, заявил глава МИД.
Мирзоян заверил, что Ереван привержен мирной повестке и настроен конструктивно. В ходе переговоров стороны достигли некоторых договоренностей.
«У нас есть исторический шанс по установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе», - сказал армянский министр.
В феврале в ходе своего визита во Францию Никол Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном сейчас «немыслим». По словам премьер-министра Армении, Баку «считает Армению западным Азербайджаном» и готовит новую атаку.
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