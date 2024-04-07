МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД Армении: подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось

В Ереване заявили о разногласиях с Баку по признанию территориальной целостности и открытию коммуникаций.
Владимир Рубанов 2024-04-07 00:33:34
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Сторонам не удается достичь согласия по двум важным пунктам.

Позиции Еревана и Баку по этим положениям проекта пока далеки друг от друга, сказал Мирзоян в интервью Общественному телевидению Армении. Эти вопросы - взаимное признание территориальной целостности и открытие коммуникаций, заявил глава МИД.

Мирзоян заверил, что Ереван привержен мирной повестке и настроен конструктивно. В ходе переговоров стороны достигли некоторых договоренностей.

«У нас есть исторический шанс по установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе», - сказал армянский министр.

В феврале в ходе своего визита во Францию Никол Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном сейчас «немыслим». По словам премьер-министра Армении, Баку «считает Армению западным Азербайджаном» и готовит новую атаку.

 

#Армения #конфликт #границы #нагорный карабах #Никол Пашинян #Азербайджан #территориальная целостность #арарат мирзоян #мирный договор
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322