Противники войны в Газе вылили красную жидкость перед кортежем Байдена

Противники израильской военной операции в секторе Газа вылили в субботу красную жидкость на дорогу, по которой президент США Джо Байден возвращался домой из церкви, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Главу государства у его дома в штате Делавэр встретил примерно десяток протестующих. У них был плакат «Геноциду Джо здесь не рады». Кто-то полил дорогу красной жидкостью, когда кортеж проезжал мимо.

Администрация Байдена столкнулась с давлением из-за военной и политической поддержки Израиля и его операции в Газе, которая привела к массовым жертвам среди мирных жителей.

Ранее сообщалось, что Байден якобы предупредил премьера Биньямина Нетаньяху, что США прекратят помогать Израилю, если Тель-Авив не озаботится защитой невинных гражданских лиц в секторе Газа и улучшением там гуманитарной ситуации.

Кроме того, в Белом доме крайне обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после авиаударов по иранскому консульству в Сирии.