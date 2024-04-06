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Axios: Байден поставил ультиматум Нетаньяху из-за операции в Газе

Разговор состоялся по телефону и, как сообщает издание, он был «жестким как по тону, так и по содержанию».
Ирина Егорова 2024-04-06 03:03:12
© Фото: White HouseKeystone Press Agency, Global Look Press

США прекратят помогать Израилю в случае, если Тель-Авив не изменит политику в отношении операции в секторе Газа. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Портал Axios отмечает, что диалог был «напряженным и жестким как по тону, так и по содержанию».

«Президент Байден поставил ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время звонка в четверг: он сказал, что если Израиль не изменит свой курс в Газе, то "мы больше не сможем помогать вам», - говорится в тексте.

 Байден  сказал, что немедленное прекращение огня необходимо для защиты невинных гражданских лиц в секторе Газа и улучшения гуманитарной ситуации. При этом американский лидер не уточнил, какой именно поддержки лишится Израиль и имеет ли это отношение к прекращению поставок вооружения Израилю.

Соответствующая риторика Белого дома появилась через три дня после того, как в результате воздушной атаки Израиля по иранскому консульству в Сирии погибли семь сотрудников гуманитарных организаций Всемирной центральной кухни, среди которых шеф-повар Хосе Андрес, основавший организацию. По информации Axios,  он был уважаемой личностью в Вашингтоне и сторонником Байдена, которые были лично знакомы.  

#Джо Байден #сектор Газа #помощь #Биньямин Нетаньху #Прекращение огня #разговор #ультиматум #прекращение
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