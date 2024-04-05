Белый дом: мы обеспокоены угрозой полномасштабной войны Ирана и Израиля

Вашингтон крайне обеспокоен вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после авиаударов по иранскому консульству в Сирии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Фактически, одной из вещей, о которых сегодня говорили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден, была вполне реальная угроза со стороны Ирана государству Израиль», - передает CNN.

Ранее телеканал назвал произошедшее «последней каплей», которая может перерасти в войну между Ираном и Израилем.

Напомним, что 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по зданию дипведомства. Жертвами атаки в общей сложности стали 11 человек, среди которых 7 советников из КСИР. Миссия страны в ООН назвала удар Израиля по консульству терактом и призвала Совет Безопасности ООН осудить удар по ведомству. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи уже заявил, что заставит Израиль пожалеть об атаке. А ливанская военизированная группировка Хезболла пригрозила ударом возмездия. Со своей стороны Израиль признал факт удара по Сирии, но заявил, что целью удара не были дипломатические сотрудники.