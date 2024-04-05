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Белый дом: мы обеспокоены угрозой полномасштабной войны Ирана и Израиля

Кирби уточнил, что Нетаньяху и Байден накануне обсудили вопрос вполне реальной угрозы со стороны Ирана Израилю.
Ирина Егорова 2024-04-05 03:21:54
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNPKeystone Press Agency, Global Look Press

Вашингтон крайне обеспокоен вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после авиаударов по иранскому консульству в Сирии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Фактически, одной из вещей, о которых сегодня говорили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден, была вполне реальная угроза со стороны Ирана государству Израиль», - передает CNN. 

Ранее телеканал назвал произошедшее «последней каплей», которая может перерасти в войну между Ираном и Израилем. 

Напомним, что 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по зданию дипведомства. Жертвами атаки в общей сложности стали 11 человек, среди которых 7 советников из КСИР. Миссия страны в ООН назвала удар Израиля по консульству терактом и призвала Совет Безопасности ООН осудить удар по ведомству. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи уже заявил, что заставит Израиль пожалеть об атаке. А ливанская военизированная группировка Хезболла пригрозила ударом возмездия. Со своей стороны Израиль признал факт удара по Сирии, но заявил, что целью удара не были дипломатические сотрудники.

#сирия #Израиль #конфликт #Иран #атака #Джон Кирби #консульство
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