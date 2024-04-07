На ЗАЭС показали кадры с атакованного дронами купола энергоблока №6

В распоряжении телеканала «Звезда» появились кадры с купола энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции, по которому сегодня украинские боевики ударили при помощи беспилотного летательного аппарата. Атака не вызвала критических разрушений.

Отмечается, что националисты выпустили по шестому энергоблоку два дрона. Один из БПЛА удалось сбить.

«Критических разрушений эти налеты не принесли. Угрозы безопасности на станции тоже не зафиксированы. При этом ни одна атомная станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие», - рассказала «Звезде» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Напомним, также сегодня зафиксировали прилеты в районе грузового порта и столовой. Поврежден грузовик, с которого разгружали продукты.