МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На ЗАЭС показали кадры с атакованного дронами купола энергоблока №6

Националисты выпустили по шестому энергоблоку два дрона.
Сергей Лебедев 2024-04-07 21:38:08
© Фото: Пресс-служба Запорожской атомной электростанции © Видео: Пресс-служба Запорожской атомной электростанции

В распоряжении телеканала «Звезда» появились кадры с купола энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции, по которому сегодня украинские боевики ударили при помощи беспилотного летательного аппарата. Атака не вызвала критических разрушений.

Отмечается, что националисты выпустили по шестому энергоблоку два дрона. Один из БПЛА удалось сбить.

«Критических разрушений эти налеты не принесли. Угрозы безопасности на станции тоже не зафиксированы. При этом ни одна атомная станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие», - рассказала «Звезде» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Напомним, также сегодня зафиксировали прилеты в районе грузового порта и столовой. Поврежден грузовик, с которого разгружали продукты.

#бпла #дрон #Купол #атака #Запорожская АЭС #заэс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322