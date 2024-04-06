«Союз» с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии направился к Земле

Космический корабль «Союз МС-24» успешно отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС. На его борту россиянин Олег Новицкий, первая женщина-участница полета в космос из Белоруссии Марина Василевская и американка Лорал О'Хара.

Через несколько часов корабль должен сойти с орбиты и войти в плотные слои атмосферы. После «Союз» разделится на отсеки, а спускаемый аппарат с членами экипажа приступит к приземлению. Посадка ожидается в 10:18 по московскому времени. Для Олега Новицкого эта космическая командировка стала четвертой, девушки оказались на орбите впервые. При этом Василевская провела на МКС 12 суток, а полет американки продлился 204 дня.

На Международной космической станции остались россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.