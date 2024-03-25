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На МКС прибыл корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии

Космонавт из Белоруссии Марина Василевская проведет на орбите 14 суток и вернется на Землю вместе с Олегом Новицким и Лорал О’Харой.
Алексей Курильченко 2024-03-25 18:21:01
© Фото: Сергей Савостьянов, РИА Новости

Корабль «Союз МС-25» 25 марта успешно пристыковался к Международной космической станции в 18:03 по московскому времени. На борту корабля находятся трое космонавтов - россиянин Олег Новицкий, американка Трейси Дайсон, а также первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская.

Как сообщили в корпорации «Роскосмос», Новицкий и Василевкая проведут на орбите 14 суток в рамках 21-й экспедиции посещения МКС. Их возвращение на Землю запланировано на 6 апреля, вместе с Лорал О’Харой. Трейси Дайсон проведет на МКС 184 сутки и вернется на Землю 23 сентября вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Старт корабля «Союз МС-25» состоялся 23 марта. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур. Изначально запуск должен был состояться 21 марта, но из-за просадки напряжения химического источника тока произошла автоматическая отмена.

#в стране и мире #космос #белоруссия #мкс #Олег Новицкий #Марина Василевская #Союз МС-25
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