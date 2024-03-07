Из Звездного городка на Байконур: как провожали Новицкого, Василевскую и Дайсон

Из Звездного городка на Байконур проводили экипаж, который примет участие в 21-ой экспедиции посещения Международной космической станции. В составе - наш Олег Новицкий, космонавт из Белоруссии Марина Василевская и американский астронавт Трейси Дайсон. По традиции, участники экспедиции после завтрака отправились на аллею Центра подготовки космонавтов.

Командир экипажа Олег Новицкий к звездам отправится в 4-й раз. В одной из прошлых экспедиций он 7 часов провел в открытом космосе. Самый опытный из тройки. Его подчиненные - в этот раз женщины - в командира верят на все 100.

«Руководство пожелало нам удачи, успехов, чтобы основной экипаж вылетел по плану. И мы готовы к полету. Выполним все 100% и даже больше. Я уверена, потому что с таким экипажем - только в космос», - сказала участник космического полета экспедиции посещения-21 Марина Василевская.

У Марины Василевской - космонавта из Белоруссии - ответственная миссия. Она - первый космонавт в новейшей истории республики, потому ее провожающие взяли с собой белорусские флаги. А вот астронавт из НАСА Трейси Дайсон в космосе была дважды. В этот раз предполетную подготовку проходила в Звездном городке.

«Для меня это большая честь - быть здесь. Я горжусь тем, что моя подготовка в качестве астронавта происходила в условиях такой древней и богатой культуры. Я с великим удовольствием представляю НАСА в этой миссии и предвкушаю нашу совместную работу с моими товарищами по полету», - заявила астронавт НАСА, бортинженер-2 ТПК «Союз МС-25» Трейси Дайсон.

Окруженного женщинами Олега Новицкого журналисты просят сказать пожелания героиням грядущего праздника - Международного женского дня.

«Я хочу, чтобы у всех женщин мира было такое же настроение, как у девушек моего экипажа, когда мы полетим в космос», - пожелал Герой России, командир ТПК «Союз МС-25» Олег Новицкий.

Это 21-я экспедиция посещения МКС. Такое название говорит о том, что космонавты пробудут на станции недолго. Летят в помощь основному экипажу. Накануне выезда на Байконур космонавты возложили цветы к месту захоронений Юрия Гагарина и Сергея Королева у Кремлевской стены. Такая предполетная космическая традиция.

Гражданка Белоруссии Марина Василевская попала в состав экипажа тоже из небесной сферы: работает бортпроводником в гражданской авиации. Отсюда мечта, которой давно делилась с отцом.

«До последнего не говорила. Потом это как-то само собой. Переживания были, и сейчас немножко волнение идет, но все равно рады за нее. Захотела - надо отпускать. У нее была мечта - полететь выше неба», - поделился отец Марины Василевской Виталий Василевский.

Провожать космонавтов приехали и близкие, и дальние родственники.

«Не верится, что она полетит в космос. Друзьям не рассказываю, потому что не хочу хвастаться», - сказал Данила Василевский.

Вместе с основным экипажем экспедиции посещения на Байконур отправляется дублирующий - Иван Вагнер (Россия), Анастасия Ленкова (Белоруссия) и Дональд Петтит (США).

Теперь экипаж отделяют от космоса только порядка 2 500 километров горизонтального движения по земле и 430 километров - вертикального в звездную бездну. 21-я экспедиция посещения стартует 21 марта, космонавты пробудут на станции чуть больше 10 дней. На 2 апреля намечено возвращение на Землю.

Ранее «Звезда» рассказала, как проходил экзамен перед полетом для Олега Новицкого, Трейси Дайсон и Марины Василевской. Основной экипаж корабля «Союз МС-25» отработал разгерметизацию одного из отсеков МКС, задымление, проблемы со связью и другие нештатные ситуации.