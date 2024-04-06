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Власти Орска озвучили размер выплат пострадавшим от подтопления

В случае полной утраты имущества первой необходимости положена выплата в размере 50 тысяч рублей. По 400 тысяч рублей выплатят тем, кто получил из-за ЧС средний или тяжкий вред здоровью.
Ирина Егорова 2024-04-06 05:43:58
© Фото: mchs_official, Telegram

Всем пострадавшим от паводка в оренбургском Орске будет назначена материальная помощь, согласно указу о введении режима ЧС, сообщили власти.

Выплаты в размере 400 тысяч рублей предусмотрены тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью в результате подтопления из-за паводка.

«Для всех пострадавших предусмотрена матпомощь в 10 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости - 25 тысяч рублей, при его полной утрате - 50 тысяч на человека», - сообщается в Telegram-канале мэрии города. 

Заявление на оказание помощи можно подать через МФЦ или через портал Госуслуг.

На данный момент в Орске вода продолжает подтапливать микрорайон Старый город - власти настаивают на срочной эвакуации из-за угрозы подтопления всего жилого сектора района. Спасатели продолжают бороться с водой - засыпают поврежденные участки, продолжают эвакуацию местных жителей. Администрация Орска приступила к формированию списков пострадавших из-за подтопления. Временные пункты размещения принимают эвакуированных граждан, на месте выездные бригады сотрудников МФЦ помогают восстановить документы.

#Оренбургская область #выплаты #паводок #Река #эвакуация #материальная помощь #подтопление #орск #старый город
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