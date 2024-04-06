12 пунктов размещения подготовлены для эвакуированных жителей в Орске

Для расселения эвакуированных жителей из-за прорыва дамбы в Орске подготовлены 12 пунктов временного размещения в зданиях образовательных учреждений. До них можно добраться на автобусах. В пункт специалисты советуют взять документы и вещи первой необходимости.

«В пунктах временного размещения находятся порядка 40 человек, из них 17 детей, большинство направляется к родственникам и знакомым», - передает пресс-служба МЧС России.

Эвакуация жителей из возможной зоны подтопления проводится силами спасателей и представителей местной администрации - маломобильных граждан и пожилых людей выносят на руках. Параллельно сотрудники МЧС устраняют последствия прорыва дамбы и укрепляют ее - 33 самосвала с «засыпным материалом» направлены к месту ЧП.

Талые и паводковые воды прорвали земляную насыпную дамбу, которая защищала город. По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, уровень воды в реке Урал за стуки увеличился на 91 сантиметр. Он отметил, что ситуация критическая. Всего в зону риска попадают почти 11 тысяч человек.