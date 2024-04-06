МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

12 пунктов размещения подготовлены для эвакуированных жителей в Орске

Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал проживающих в зонах возможного подтопления - около 11 тысяч человек - к срочной эвакуации.
Ирина Егорова 2024-04-06 00:02:54
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

Для расселения эвакуированных жителей из-за прорыва дамбы в Орске подготовлены 12 пунктов временного размещения в зданиях образовательных учреждений. До них можно добраться на автобусах. В пункт специалисты советуют взять документы и вещи первой необходимости.

«В пунктах временного размещения находятся порядка 40 человек, из них 17 детей, большинство направляется к родственникам и знакомым», - передает пресс-служба МЧС России. 

Эвакуация жителей из возможной зоны подтопления проводится силами спасателей и представителей местной администрации - маломобильных граждан и пожилых людей выносят на руках. Параллельно сотрудники МЧС устраняют последствия прорыва дамбы и укрепляют ее - 33 самосвала с «засыпным материалом» направлены к месту ЧП.

Талые и паводковые воды прорвали земляную насыпную дамбу, которая защищала город. По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, уровень воды в реке Урал за стуки увеличился на 91 сантиметр. Он отметил, что ситуация критическая. Всего в зону риска попадают почти 11 тысяч человек.

#прорыв #спасатели #эвакуация #МЧС России #дамба #пункты #орск #временное размещение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322