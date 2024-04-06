Губернатор Паслер заявил о сложной ситуации в Орске

Ситуация в старой части города Орск, где накануне произошел прорыв дамбы, сложная. Об этом сегодня заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Несмотря на все усилия специалистов, прорыв дамбы произошел. Ситуация в старой части города сложная», - цитирует Радио Sputnik слова главы региона.

Губернатор подчеркнул, что проект дамбы на реке Урал был рассчитан на гораздо меньшую нагрузку. По его словам, масштабы вреда существенны.

Напомним, прорыв произошел накануне. Подтоплено более 2 400 домов и свыше 3 000 придомовых территорий.

СК РФ уже завел уголовное дело по статьям за халатность и нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за дамбу и занимались ее строительством.