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Губернатор Паслер заявил о сложной ситуации в Орске

Глава региона заявил, что проект прорванной дамбы был рассчитан на гораздо меньшую нагрузку.
Сергей Лебедев 2024-04-06 17:53:30
© Фото: МЧС России

Ситуация в старой части города Орск, где накануне произошел прорыв дамбы, сложная. Об этом сегодня заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Несмотря на все усилия специалистов, прорыв дамбы произошел. Ситуация в старой части города сложная», - цитирует Радио Sputnik слова главы региона.

Губернатор подчеркнул, что проект дамбы на реке Урал был рассчитан на гораздо меньшую нагрузку. По его словам, масштабы вреда существенны.

Напомним, прорыв произошел накануне. Подтоплено более 2 400 домов и свыше 3 000 придомовых территорий. 

СК РФ уже завел уголовное дело по статьям за халатность и нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за дамбу и занимались ее строительством.

#Урал #Потоп #паводок #денис паслер #дамба #губернатор #орск
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