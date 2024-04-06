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СК возбудил дело о халатности из-за прорыва дамбы в Орске

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за дамбу.
Сергей Лебедев 2024-04-06 15:08:37
© Фото: orensledcom, VK © Видео: ТРК «Звезда»

В Оренбургской области следователи после прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело по статьям за халатность и нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

В ведомстве заявили, что дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за дамбу и занимались ее строительством. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в эту пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал. По данным МЧС, подтоплено более 2 400 жилых домов и свыше 3 000 придомовых территорий.

Сейчас спасатели проводят массовую эвакуацию населения. Для людей подготовлены пункты временного размещения.

#в стране и мире #Оренбургская область #Потоп #Уголовное дело #дамба #халатность #орск
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