СК возбудил дело о халатности из-за прорыва дамбы в Орске

В Оренбургской области следователи после прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело по статьям за халатность и нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

В ведомстве заявили, что дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за дамбу и занимались ее строительством. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в эту пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал. По данным МЧС, подтоплено более 2 400 жилых домов и свыше 3 000 придомовых территорий.

Сейчас спасатели проводят массовую эвакуацию населения. Для людей подготовлены пункты временного размещения.