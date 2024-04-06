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Эрдоган запретил безвизовый въезд в Турцию гражданам Таджикистана

Указ президента страны опубликован в официальном правительственном вестнике.
Владимир Рубанов 2024-04-06 01:27:38
© Фото: Horst Galuschka dpa, Global Look Press

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана с обычными общегражданскими загранпаспортами. Это следует из указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Документ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.

Причины такого решения в документе не указаны.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити холле» в Подмосковье перед нападением посещали Стамбул. Они некоторое время жили в стране без регистрации, писало турецкое издание Hürriyet.

Большинство задержанных по подозрению в причастности к этому преступлению являются гражданами Таджикистана. Задержания также прошли в пригороде Душанбе.

В конце марта спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщал глава МВД страны Али Ерликая.

Вечером 22 марта в здании «Крокус Сити холла» произошло вооруженное нападение на зрителей концерта группы «Пикник». По последним данным, погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Теракт #терроризм #таджикистан #Турция #безвизовый режим #Реджеп Тайип Эрдоган #Али Ерликая #Крокус сити холл
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