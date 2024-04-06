Напавшего на Чибиса будут судить на больничной койке в палате

Корреспондент «Звезды» побывала в палате, где огласят меру пресечения подозреваемому в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В этом помещении пройдет выездное заседание Кировского суда, безопасность обеспечивают сотрудники ФССП.

Фигурант дела был ранен при задержании, поэтому в палату его привезут на больничной койке.

Обвиняемого завезут в зал, затем начнется само заседание, которое будет проходить в закрытом режиме. Журналистов пригласят только на оглашение меры пресечения.

Напомним, житель Апатит напал на губернатора в минувший четверг, ударив его ножом в живот. В тяжелом состоянии главу региона госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию. Впоследствии Чибис пришел в себя и записал видеобращение.