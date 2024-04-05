В Орске в зоне подтопления задействовали более 200 полицейских

В Орске более 200 полицейских помогают сотрудникам МЧС проводить аварийно-спасательные работы в зоне подтопления. Стражи порядка охраняют места эвакуации и обеспечивают безопасность дорожного движения. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что приведены в готовность мобильные группы полицейских из других районов. Также в случае необходимости выделят дополнительные силы для восстановления утраченных документов граждан.

«Должностные лица ОВД примут все меры для выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений и других документов», - заявили в МВД.

Напомним, ранее в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Сейчас проводится эвакуация населения из зоны подтопления. В нее попали 4258 домов и 10987 человек. Для людей подготовили пункты временного размещения.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Сейчас спасатели вместе с муниципальными службами пытаются устранить прорыв и укрепить дамбу.