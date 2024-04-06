Спасатели нашли трех погибших в зоне паводка в Старом городе Орска

Спасатели обнаружили тела трех человек при патрулировании подтопленной территории в Старом городе Орска Оренбургской области. Двух жителей нашли на улице, одного в доме. Последний накануне вечером отказался от эвакуации, пишет ТАСС.

«По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было», - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона, где подтвердили информации лишь о двух телах.

Ранее жителей Старого города Орска начали срочно эвакуировать в пункты временного размещения из-за прорыва дамбы на реке Урал.

В зоне подтопления оказались несколько поселков и сотни домов. Всем пострадавшим от паводка власти пообещали выплатить материальную помощь.