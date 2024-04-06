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Спасатели нашли трех погибших в зоне паводка в Старом городе Орска

В региональной администрации заявили, что смерти жителей Орска не связаны с последствиями паводка.
Ян Брацкий 2024-04-06 10:53:30
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Спасатели обнаружили тела трех человек при патрулировании подтопленной территории в Старом городе Орска Оренбургской области. Двух жителей нашли на улице, одного в доме. Последний накануне вечером отказался от эвакуации, пишет ТАСС.

«По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было», - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона, где подтвердили информации лишь о двух телах.

Ранее жителей Старого города Орска начали срочно эвакуировать в пункты временного размещения из-за прорыва дамбы на реке Урал.

В зоне подтопления оказались несколько поселков и сотни домов. Всем пострадавшим от паводка власти пообещали выплатить материальную помощь.

#в стране и мире #паводок #МЧС России #дамба #орск #старый город
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